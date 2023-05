Beli balet preglasil andaluzijske kastanjete

Nogometaši Real Madrida so v uvodni tekmi predzadnjega kola španskega prvenstva v gosteh premagali Sevillo z 2:1 in se utrdili na drugem mestu razpredelnice. Vse preostale tekme 37. kola bodo v nedeljo ob 19. uri.

Sevilla, ki bi se lahko ob uspešnem zaključku sezone prebila do mesta za evropska tekmovanja, je povedla že v tretji minuti preko Rafe Mira, gostje iz prestolnice pa so prišli do zasuka po dveh golih Rodryga v 29. in 69. minuti.

V nedeljo bo zanimivo v boju za obstanek v la ligi ter v Barceloni, kjer se bodo novi prvaki Španije na tekmi proti Mallorci poslovili od štadiona Camp Nou. V prihodnji sezoni bodo namreč zaradi prenove štadiona gostovali na Montjuicu.

Dva kola pred koncem prvenstva je na dnu razpredelnice jasno le, da se bo v segundo divison oziroma drugo ligo preselil Elche, preostalima dvema pozicijama, ki pomenita nazadovanje, pa se bo skušalo izogniti sedem ekip (Valencia, Celta Vigo, Almeria, Getafe, Cadiz, Valladolid in Espanyol).

Kandidati za napredovanje v prvo ligo so Granada, Las Palmas, Alaves in Levante, možnosti za kvalifikacije pred zadnjim kolom v drugi ligi pa imata še Eibar in Albacete.