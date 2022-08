Benfica z eno nogo že v ligi prvakov, ugodno izhodišče Crvene zvezde

V zadnjem krogu kvalifikacij za ligo prvakov so si ugodno izhodišče pred povratno tekmo v Beogradu priigrali tudi nogometaši Crvene zvezde, ki so na gostovanju pri igralcih Maccabija iz Haife izgubili z 2:3. »Rdeče-belim« se je nasmihal še boljši izid, saj so po prvem polčasu še vodili z 2:1.

Bolje so sicer dvoboj odprli gostitelji, ki so z golom Frantzdyja Pierrota iz Haitija v 18. minuti prešli v vodstvo. Toda veselje domačih navijačev ni dolgo trajalo, saj je že devet minut pozneje rezultat poravnal Aleksandar Pešić. V 40 minuti je domačo mrežo zatresel še Gabonec Guelor Kanga, tako da so Beograjčani na odmor odšli s prednostjo enega zadetka.

V drugem polčasu so Izraelci hitro nadomestili zaostanek. Najprej je v 51. minuti še drugič v polno zadel Pierrot in izenačil na 2:2, deset minut pozneje pa je bil natančen še Surinamec Tjarron Chery, ki je Maccabiju pristreljal zmago, saj se rezultat do konca ni več spremenil. Povratna tekma bo v torek (23. t. m.).

V še boljšem položaju so nogometaši Benfice, ki so z eno nogo že v skupinskem delu, potem ko so prvi dvoboj proti igralcem kijevskega Dinama na »tujem« (v Lodžu) dobili z 2:0. Za lizbonski klub sta gola dosegla Brazilec Gilberto (v 9. minuti) in Portugalec Goncalo Ramos (37.). V tretji sinočnji tekmi sta se Quarabag in Viktoria Plzen razšla z neodločenim izidom 0:0.