Benjamin Šeško dobil trenerja s slovitim priimkom

Slovenski reprezentant pri Leipzigu in z 10 goli najboljši strelec Benjamin Šeško ni dolgo čakal, kdo ga bo vodil do konca sezone. Izbira glavnega direktorja za nogomet pri športni sekciji proizvajalca energijskega napitka Red Bull Jürgena Kloppa za naslednika odstavljenega Marca Roseja pa je bila presenetljiva. Do konca sezone bo vodil moštvo strokovnjak slovitega priimka, a vendarle neznanec. V tej vlogi ne bo nekdanji selektor Joachim Löw, temveč Madžar Zsolt Löw, ki je bil doslej Kloppov sodelavec z nazivom vodja razvojne službe pri »Red Bull soccer«.

»Pomembno je, da smo se takoj dogovorili, da bom klubu pomagal le sedem tednov,« je poudaril 45-letni Zsolt, ki ga čaka zahteven izziv. Leipzig je trenutno na šestem mestu v nemškem prvenstvu z 42 točkami in za četrtim mestom (Mainz), ki vodi v ligo prvakov, zaostaja za tri točke. Löw je bil do leta 2024 prvi pomočnik Thomasu Tuchlu pri Bayernu, pred tem pa tudi pri Paris St-Germainu in Chelseaju. V letih do 2015 do 2018 je Löw že deloval pri Leipzigu in bil pomočnik Ralphu Hasenhüttlu in Ralfu Rangnicku.