Benjamin Šeško dočakal dogovor Manchester Uniteda in Leipziga

Po številnih preobratih in pogovorih je, kot potrjujejo tuji mediji in najvplivnejši poznavalci največjih prestopov, Benjamin Šeško dobil zeleno luč za prestop k Manchester Unitedu. Slavni klub z Old Trafforda in Leipzig sta uskladila odškodnino, ki bo znašal 76,5 milijona evra plus 8,5 milijona evra bonusov.

Slovenski nogometni zvezdnik je z Manchestrom Unitedom sklenil dogovor, še preden sta se uskladila kluba. Pogodbo do leta 2030 bo podpisal takoj, ko bo opravil zdravniški pregled. Neuradno naj bi njegova tedenska plača znašala med 150.000 evri in 200.000 evri.

Za 22-letnega napadalca iz Radeč sta se najbolj odločno »spopadla« angleški velikan, ki je osvojil 20 naslovov angleškega prtvaka, in klub z najbogatejšim lastnikom Newcastle. Lansko leto se zanj potegoval tudi Milan, za katerega je bil predrag, letos pa še Arsenal, ki je na koncu izbral Šveda Viktorja Gyökeresa.