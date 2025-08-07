Rdeči vrag Benjamin Šeško postal tretji najdražji dragulj v poletni vitrini

V nadaljevanju preberite:

Do 1. septembra in konca poletnega prestopnega roka v največjih evropskih ligah so še dobri trije tedni, toda temperatura na nogometni tržnici se počasi približuje vrelišču. V Angliji, Italiji in Franciji se namreč prvenstva začenjajo že prihodnji konec tedna, v Španiji in Nemčiji teden kasneje. Kot že nekaj let so bili najbolj zapravljivi klubi v premier league, ki so sklenili kar 13 od 17 poslov, vrednih več kot 50 milijonov evrov. Zdaj, ko je prestop Benjamina Šeška v Manchester United potrjen, je slovenski biser (vsaj začasno) tretji najdražji nogometaš tega poletja.

Manchester United bo Leipzigu za 22-letnega Radečana plačal skupaj 85 milijonov evrov, že prej se je Šeško že dogovoril o petletni pogodbi in višini plače. Ta naj bi znašala med 150.000 in 160.000 evri na teden, v primeru uvrstitve v ligo prvakov pa bi se ta številka lahko povzpela prek 200.000 na teden. Njegov dozdajšnji zaslužek v Nemčiji je bil po podatkih portala Capology 105.000 evrov tedensko. Šeškova plača pri rdečih vragih bo podobna, kot jo bosta imela še dva novinca v napadu Matheus Cunha in Bryan Mbeumo, piše UtdDistrict, ki je dobro obveščen o dogajanju na Old Traffordu.

Kateri nogometaši in klubi so najbolj zaznamovali poletno nogometno tržnico?