Benjamin Šeško učinkovito odgovoril kritikom

Svet se vrti naprej. Naprej se vrti oziroma kotali tudi nogometna žoga, v ligaških tekmovanjih po stari celini so se spet veselili zmag, žalostili po porazih oziroma bili po neodločenih izidih neodločnega obraza. RB Leipzig je v 5. kolu nemškega prvenstva premagal Augsburg s 4:0, slovenski reprezentančni napadalec Benjamin Šeško pa je dvakrat zatresel mrežo. V bundesligi do tekme z Bavarci v letošnji sezoni še ni zadel. Več z njegovimi izjavami in tistimi trenerja Leipziga Marca Roseja preberite v članku.