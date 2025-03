Benjamin Šeško zaradi Kloppa in Red Bulla v Liverpool

V nadaljevanju preberite:

Bližamo se, bližamo ... odločitvam! Namreč: kateri klubi bodo državni prvaki v različnih nogometnih prvenstvih na stari celini. Začele se bodo tudi kvalifikacije za svetovno prvenstvo leta 2026, ki ga gosti novi svet onkraj velike luže. Seveda se prav v vseh evropskih skupinah izločilnih bojev za mundial ne bodo takoj udarili za zmage, namreč ta mesec bodo igrali le v skupinah G, H in I. Zakaj? Zato, ker je treba oddelati tudi konec lige narodov. Slovenija se bo 20. in 23. t. m. v boju za obdržanje v skupini B LN v Bratislavi in Ljubljani dvakrat pomerila s Slovaško, izbranci selektorja Matjaža Keka bodo morali biti v odlični formi, da bi odpravili neugodne slovaške fante. Reprezentančni napadalec Benjamin Šeško pa ne bo imel le bogatega marca, po vsem sodeč bo takšno tudi poletje. Več preberite v članku.