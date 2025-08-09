  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Benjamin Šeško že danes prvič na Old Traffordu

    Slovenski napadalec je po petkovem zdravniškem pregledu danes podpisal pogodbo z Manchester Unitedom. Predstavil se bo pred tekmo s Fiorentino.
    Benjamin Šeško je podpisal pogodbo v Manchestru. FOTO: Instagram
    Benjamin Šeško je podpisal pogodbo v Manchestru. FOTO: Instagram
    N. Gr.
    9. 8. 2025 | 12:15
    9. 8. 2025 | 12:18
    1:23
    Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v petek izpolnil vse obveznosti, ko je prestal zdravniški pregled, in danes s podpisom pogodbe tudi uradno postal novi napadalec Manchester Uniteda, kar sta potrdila oba vpletena kluba. Podpisal je pogodbo do leta 2030, a bo imel šele osmo najvišjo pogodbo pri Unitedu.

    Šeško najdražji v klubu, njegova plača daleč od najvišje

    Navijačem na Old Traffordu se bo Šeško predstavil že danes, ko bodo rdeči vragi ob 13.45 igrali s Fiorentino. Napovedana je predstavitev napadalca, vprašanje pa je, če bo Šeško že v kadru trenerja Rubena Amorima. Bolj verjetno je, da bo dvoboj spremljal s tribune, nenazadnje je bilo zadnjih nekaj dni stresnih in napornih tudi za slovenskega napadalca. 

    Tekma s Fiorentino bo zadnji preizkus za rdeče vrage pred tekmovalnim začetkom sezone, United bo prvo tekmo proti Arsenalu odigral že naslednji konec tedna.

    Benjamin ŠeškoManchester Unitedpremier leagueArsenalprestopnaši na tujem

