Benjamin Šeško že danes prvič na Old Traffordu

Slovenski napadalec Benjamin Šeško je v petek izpolnil vse obveznosti, ko je prestal zdravniški pregled, in danes s podpisom pogodbe tudi uradno postal novi napadalec Manchester Uniteda, kar sta potrdila oba vpletena kluba. Podpisal je pogodbo do leta 2030, a bo imel šele osmo najvišjo pogodbo pri Unitedu.

Navijačem na Old Traffordu se bo Šeško predstavil že danes, ko bodo rdeči vragi ob 13.45 igrali s Fiorentino. Napovedana je predstavitev napadalca, vprašanje pa je, če bo Šeško že v kadru trenerja Rubena Amorima. Bolj verjetno je, da bo dvoboj spremljal s tribune, nenazadnje je bilo zadnjih nekaj dni stresnih in napornih tudi za slovenskega napadalca.

Tekma s Fiorentino bo zadnji preizkus za rdeče vrage pred tekmovalnim začetkom sezone, United bo prvo tekmo proti Arsenalu odigral že naslednji konec tedna.