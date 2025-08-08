  • Delo d.o.o.
    Nogomet

    Šeško najdražji v klubu, njegova plača daleč od najvišje

    Benjamin Šeško ne bo med najbolje plačanimi nogometaši pri Manchester Unitedu, kjer največ odštejejo za Casemira. Liga prvakov bi Slovencu prinesla veliko.
    Šeško bo zaslužil več kot v Leipzigu, a manj kot sedem soigralcev. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Šeško bo zaslužil več kot v Leipzigu, a manj kot sedem soigralcev. FOTO: Annegret Hilse/Reuters
    Peter Zalokar
    8. 8. 2025 | 15:36
    8. 8. 2025 | 15:57
    3:22
    Za slehernega smrtnika je 185.000 evrov sanjska plača, če je letna, kaj šele mesečna. No, toliko bo Benjamin Šeško zaslužil na – teden. A še zdaleč ne bo sodil med najbolj plačane nogometaše na svetu. Celo v Manchester Unitedu ne ...

    Odzivi na Šeškov prestop so različni

    Šeško, ki bo danes podpisal pogodbo z 20-kratnimi angleškimi prvaki in bo jutri predstavljen na Old Traffordu, bo postal šele osmi najbolje plačani igralec Manchester Uniteda, čeprav so ga rdeči vragi kupili, da jih bo vodil v napadu, in zanj odšteli 85 milijonov evrov, največ za igralca to poletje.

    Rdeči vrag Benjamin Šeško postal tretji najdražji dragulj v poletni vitrini

    Dvaindvajsetletni Radečan je prispel v Manchester na zdravniški pregled pred zaključkom prestopa iz RB Leipzig. Napadalec se bo pridružil Matheusu Cunhi in Bryanu Mbeumu v prenovljenem napadu Rubena Amorima, ki želi po zgolj 15. mestu v premier league nazaj v vrh, osnovni cilj pa bo peto mesto in vrnitev v ligo prvakov.

    Šeško je osmi najbolje plačani nogometaš v Manchester Unitedu. FOTOGRAFIKA: TheSun
    Šeško je osmi najbolje plačani nogometaš v Manchester Unitedu. FOTOGRAFIKA: TheSun

    Kot rečeno, Šeško bo pri Unitedu zaslužil 185.000 evrov na teden, vendar se mu bo plača povečala na 220.000 evrov, če se bo Manchester United uvrstil v ligo prvakov. V tem primeru bi že bil med najbolje plačanimi v klubu. V Leipzigu je bila njegova tedenska plača okrog 100.000 evrov. Če bi sprejel ponudbo Newcastla, bi zaslužil precej več kot v Manchestru, vendar se je odločil za večji klub in sprejel nižjo plačo.

    Benjamin Šeško dočakal dogovor Manchester Uniteda in Leipziga

    Po podatkih Spotraca trenutno najvišjo tedensko plačo prejema Casemiro, 33-letni Brazilec za United zasluži vrtoglavih 400.000 evrov na teden. Kapetan Bruno Fernandes je drugi najbolje plačani igralec s 346.000 evri na teden. Tik za njima sta krilni napadalec Jadon Sancho, ki želi zapustiti klub, in s poškodbami obremenjeni Mason Mount, ki je v prejšnji sezoni začel le osem ligaških tekem, oba pa zaslužita po 290.000 evrov na teden.

    Šeško za rekordno odškodnino izbral rdeče vrage, prvi tekmec bo Arsenal

    Peto mesto med najbolje plačanimi zaseda Matthijs de Ligt, ki prejema 225.000 evrov. Na šestem mestu je Harry Maguire (220.000), na sedmem pa Cunha (208.000).

    Med drugimi opaznimi plačami sta Antonyjeva v višini 120.000 evrov, čeprav je tehnološki višek v ekipi, in plača Luka Shawa v višini 175.000 evrov na teden kljub njegovim težavam s poškodbami.

    Nekateri igralci pa medtem zaslužijo precej manj, kot bi pričakovali glede na njihov vpliv v ekipi, na primer Kobbie Mainoo s pogodbo za zgolj 30.000 evrov na teden. Razmeroma nizka plača Alejandra Garnacha v višini 60.000 funtov na teden bi lahko bila eden od razlogov, da ga potencialni kupci to poletje vidijo kot privlačno priložnost. Garnacho se je menda že dogovoril o osebnih pogojih s Chelseajem.

    Benjamin Šeško Manchester United premier league plača plače nogometašev šport zasebno Ruben Amorim naši na tujem Prestopi nogometašev

