Na razburljivem evropskem nogometnem prvenstvu reprezentanc do 21 let je napočil čas velikega finala. Zakaj so Nemci favoriti proti Angležem? Kako je legendarni Rudi Völler povzdignil obe moštvi? Angleži branijo lovoriko, kdo in kdaj je bil pri tem nazadnje uspešen? Zakaj je zdaj jasno, da je bila slovenska skupina peklenska? in h katerima asoma hodi novi angleški adut po nogometne nasvete?