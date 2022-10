Benzema pokazal zlato žogo, Valverde pa spet svoj top v nogah

Real pred nedeljskim večernim obračunom med prvim zasledovalcem Barcelono in Athleticom iz Bilbaa na vrhu lestvice španskega prvenstva spet vodi za šest točk, potem ko je kraljevi klub v vodstvo z 1:0 že po petih minutah domačega dvoboja s Sevillo po asistenci Viniciusa Juniorja popeljal kapetan Luka Modrić.

Hrvat je nadomeščal odsotnega Francoza Karima Benzemaja, ki je začutil bolečine v stegenski mišici in izpadel iz ekipe za tekmo, je pa navijače na Bernabeuu kljub močnemu nalivu pozdravil z zlato žogo v rokah. Na zelenici sta mu družbo poleg Modrića delala tudi Belgijec Thibaut Courtois, ki je na ponedeljkovi podelitvi zlate žoge v Parizu prejel nagrado Leva Jašina za najboljšega vratarja, ter ikoni kluba nekdanji vratar Iker Casillas ter vezist in trener Zinedine Zidane.

Začetek tekme na skoraj povsem polnem Bernabeuu je bil torej sanjski, toda Real svoje prevlade ni uspel pretopiti v višjo prednost in bil za to kaznovan v 54. minuti, ko je Erik Lamela ušel branilcem in zadel z neposredne bližine. Toda v 79. minuti je bil spet Vinicius tisti, ki je z asistenco Lucasu Vazquezu s samostojnim prodorom poskrbel za novo vodstvo, Federico Valverde pa je z izjemnim zadetkom z roba kazenskega prostora dve minuti kasneje pokopal vse upe Andaluzijcev.

Nared za tekmo z Leipzigom

»Karim je zelo pomemben za nas. Da smo bili sposobni nadomestiti tako pomembnega igralca, kot je Karim, zgolj dokazuje, kako zdravo je to moštvo,« je bil po tekmi zadovoljen trener Carlo Ancelotti, ki pričakuje, da bo na Benzemaja lahko računal že sredi tedna, ko bo na sporedu 5. kolo skupinskega dela lige prvakov in bo Real obiskal Leipzig slovenskega vezista Kevina Kampla.

»Na srečo smo se prebudili in dosegli dva izvrstna gola. To je lepa zmaga, še vedno smo vodilna ekipa,« pa je bil zadovoljen vratar Thibaut Courtois, ki se je po krajšem premoru, izpustiti je moral tudi clasico z Barcelono (Real je doma ravno tako zmagal s 3:1), vrnil v začetno enajsterico. »Valverde? Na treningih precej trpim! Letos sem mu rekel, naj več strelja, saj je dober v tem. Če gre njegov strel v katero koli stran, ga je nemogoče ustaviti, saj gre za res izjemne udarce.«

Sevilla ostaja pri vsega dveh zmagah v sezoni v vseh tekmovanjih in ima na 14. mestu lestvice la lige 10 točk, dve več od mest, ki vodijo v nižji rang tekmovanja. Po najslabšem začetku ligaške sezone od povratka med elito leta 2001 je vodstvo kluba odstavilo Julena Lopeteguija, nekdanjega trenerja Reala, vratarja Barcelone in selektorja mlade ter članske španske izbrane vrste, na štadion Ramona Sancheza Pizjuana pa se je vrnil Argentinec Jorge Sampaoli, pod čigar vodstvom je ekipa nanizala tri tekme brez poraza, a morala v prestolnici vendarle podpisati vdajo.