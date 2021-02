Bili bi neresni, če Gajser ne bi bil kandidat za trenerja

Marko ŠŠuler je novi šef mariborske športne politike. FOTO: Leon Vidic/Delo



Skupni imenovalec Maribora in Olimpije je Celje

Vrsto let nepogrešljivi pomočnik v mariborskem strokovnem štabu Saša Gajser (desno on Zlatku Zahoviću) je odlično zložil vijolični zmagovalni mozaik v Sežani. Foto Tadej Regent Foto Aleš Černivec

Izjava za javnost Oliverja Bogatinova

Javnost obveščam, da sem na dan 24. 2.2021, v jutranjih urah, sporazumno prekinil sodelovanje z NK Maribor v vlogi športnega direktorja kluba.

Ker Sklepa o razrešitvi in razlogov zanj nisem nikoli prejel drugače, kot jih prebral preko medijev, sem se tudi primoran odzvati na medijske zapise, ki so očitno v nasprotju s samimi dejstvi.

Sliko in resnico o tem, zakaj hitenje z objavo in ustvarjanje medijskega linča, si lahko ustvari vsak posameznik sam. Nekomu se je strašno mudilo. Včeraj je priprava na današnjo tekmo potekala po ustaljenem protokolu, v večernih urah pa je sledil šok.

Sam lahko povem, da sem ponosen in hvaležen za 333 dni delovanja v klubu.

Ponosen in hvaležen sem, da smo v marcu 2020 iz 4. mesta na lestvici, ko smo zaostajali tako za Olimpijo, Aluminijem in Celjem, uspeli prehiteti Olimpijo, vendar žal končali drugi.

V tem času smo uspeli prilagoditi stroške delovanja prve ekipe novim razmeram, a hkrati investirali v mlade igralce. Trenutna prva ekipa šteje v povprečju 5 let manj kot lanska prva ekipa.

V novi sezoni smo tudi pridobili dva mlada reprezentanta, Kolmaniča in Matkota. Slednji je postal tudi Vijolični bojevnik, kar kaže, da tudi navijači pozdravljajo njegov prihod v klub, za prvega pa sem zelo uspešno zaključil pogajanja o prestopu, o katerem boste obveščeni v naslednjih dneh.

Uspešno sem nastavil pomlajevanje ekipe in racionalizacijo poslovanja. Proces se je začel z odhodi nekaterih igralcev, a kljub temu, smo letošnjo sezono prezimili na prvem mestu in prepričan sem, da bi tam tudi končali prvenstvo.

Proces bi nadaljeval tudi od junija dalje, ko preteče nekaj »težkih« starih pogodb, in bi se tako prilagodili novim razmeram s ciljem osvojitve naslova prvaka. V tem duhu je tudi potekal proces podaljševanja pogodb.

Edino, na kar nisem ponosen, je izpad na prvi oviri v evropskem tekmovanju in na tem mestu bi se še enkrat opravičil za ta izpad vsem navijačem. To je bil eden težjih trenutkov v moji karieri.

V slogu nekaterih drugih zapisov se moram tudi sam posuti s pepelom, saj sem kriv, ker sem v letu 2021 pripeljal v klub pomočnika, ki je ob močni podpori konstantnih sil, ki delujejo izven uradnega dela kluba, v slačilnico vnesel nemir in porušil red. Novemu športnemu direktorju želim, da tisto, kar bo sejal, bo tudi žel. Klubu pa, da uspešno nadaljuje z zastavljenimi smernicami in začrtani poti.

Kot strela z jasnega je NK Maribor v torek zvečer presenetil slovensko nogometno javnost s sporočilom, da se je razšel s športnim direktorjemin trenerjem. Nov zasuk v mariborski športni politiki je na vrh piramide izstrelil Bogatinovega pomočnika in povezovalca med vodstvom kluba ter športnim delomVčerajšnjo tekmo proti CB24 Taboru je v vlogi trenerja izpeljal Saša Gajser. Dolgoletni vojak v službi kluba z Mladinske ulice si je po prvi in visoki zmagi po štirih zaporednih porazih v Sežani zaslužil tudi sobotni derbi proti Olimpiji. Morda še več.»Brez razmišljanja,« je odkrito in brez pomisleka potrdil željo o samostojni trenerski vlogi nekdanji 47-letni reprezentant.Gajser je v Sežani začel dvoboj z izkušeno enajsterico, ki je rutinsko izpeljala uvodnih dvajset minut, zaključil z mlajšo in učinkovito: dva gola rezervista Jana Mlakarja in eden Jana Repasa so bili dodana vrednost. So Gajserjeve odločitve že prepričale športnega direktorja Marka Šulerja?»Bili bi neresni, če ne bi bil eni od najresnejših kandidatov,« je dala slutiti nova igralska in strokovna metla vijoličnih in dodal: »Po derbiju bomo potrdili novega trenerja.«Olimpija oziroma njen predsednikje lansko leto odstavil trenerja Safeta Hadžića po porazu proti Celju. Olimpija je bila kljub porazu na prvem mestu in je imela še vedno največ možnosti za naslov prvaka. Maribor je ponovil Mandarića in kadrovski cunami izvedel po porazu proti prvaku – Celju.Maribor po lanskem odhodu enega od glavnih ustvarjalcev športnega čudeža izpod Kalvarije v prejšnjem desetletju– zanimivo, odšel je po porazu z Bravom, ki je lani takoj po Hadžićevi menjavi Olimpiji nasul pet golov – še išče rdečo nit. Ali jo je s Camoranesijem izgubil ali pa je bila njegova igralna filozofija nesprejemljiva, bodo hitro razkrile naslednje tekme. Ali pa je šlo za zmotno presojo o potencialih moštva, ki ima za seboj tudi pripravljalno in zdravstveno kalvarijo nekaterih pomembnih prvokategornikov.Velja še omeniti, da je Maribor v drugem delu sezone »izgubil« štiri točke ali osvojil dve proti najboljšima v letu 2021 – Domžalam in Bravu. Prvak pa tudi nekaj velja.Če je Bogatinov stopil v velike Zahovićeve čevlje, je z bogatimi igralskimi izkušnjami Šuler v njegove majhne. Zdaj je nekdanji reprezentant, ki je v poldrugem mesecu od igralskega upokojenca napredoval v enega od ključnih mož vijoličnega kluba, prevzel odgovornost za preoblikovanje Maribora. Bogatinovu se odmik od Zahovićeve filozofije, ki je bila skoraj desetletje imenitna, a se je tudi izpela, ni izšla z dvema trenerjema: sin Camoranesijem.Pod Jakirovićevo taktirko je Maribor že v 1. kolu kvalifikacij za evropsko ligo klavrno končal tudi evropsko poletno poglavje, s Camoranesijem pa se je vrnil na vrh in predvsem s pomlajeno zasedbo ter nenavadnim nogometom, ki ga v Ljudskem vrtu niso bili vajeni: manj organiziranim, a napadalnejšim in tudi bolj stresnim.