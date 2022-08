Blažičev Angers znova do točke v francoski ligi

Po remiju v 1. kolu je Miha Blažič skupaj s soigralci iz Angersa točko osvojil tudi na nedeljskem gostovanju pri Auxerru. Tekma pa se za Angers ni dobro začela, saj so domači hitro povedli z 2:0, potem ko sta zadela Julian Jeanvier v četrti minuti in Cedric Hountondji, ki je v 10. minuti dosegel avtogol. Gosti, pri katerih je Blažič igral vso tekmo, so zaostanek zmanjšali v 22. minuti po golu Loisa Dionyja.

Od 57. minute so domači igrali z igralcem manj po izključitvi Lassina Sinayoka, kljub temu pa še enkrat zadeli, a so sodniki gol razveljavili zaradi prekrška. Zato pa je Angers v 66. minuti postavil končni izid prek Amina Salamaja.

V nedeljo sta se še Ajaccio in Lens razšla z 0:0, Toulouse je na gostovanju pri Troyesu zmagal s 3:0, Clermont pa pri Reimsu s 4:2. Slednji je prvi polčas dobil z 2:0, nato pa je bil izključen Emmanuel Agbadou, kar so gostje unovčili, dvakrat je zadel Komnen Andrić.

V petek sta Nantes in Lille igrala 1:1, kolikor je bilo tudi na sobotni tekmi Monaca in Rennesa, medtem ko je Paris Saint-Germain s 5:2 (Neymar 2, Kylian Mbappe, Renato Sanches) ugnal Montpellier in je na vrhu lestvice.

V nedeljo sta na sporedu še tekmi Nice in Strasbourga ter Bresta in Marseilla.