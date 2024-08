Blizu, a tako zelo daleč

V nadaljevanju preberite:

Zadnji napovedani vstop turškega mogotca Acuna Ilicalija v upravljavsko strukturo NK Maribor ne bo razrešil uganke. Po prvih potezah televizijskega producenta in šovbiznismena bo tudi za največje vijolične privržence prišla ura resnice, ki ne bo najbolj prijetna. Tako je dal slutiti Zlatko Zahović, ki ima res poseben radar za zaznavo težav.

Vijolična prevzemna kombinatorika me je le za trenutek obrnila proti Štajerski, dejansko pa sem vlekel primerjave o tem, kako blizu ali daleč sta si organizacijsko-upravljavsko Olimpija in Rijeka. Tekmeca v zadnjem kvalifikacijskem situ za preboj v konferenčno ligo sta zemljepisno oddaljena dobro uro vožnje ali sto kilometrov. To pa je tudi edina bližina.