Borac je bil potrpežljiv in zvit kot Maribor, čakal je in udaril

Če bo po prvih tekmah dodatnih kvalifikacij za napredovanje v osmino finala veljala pregovorna krilatica »priložnost zamujena, ne vrne se nobena«, sta Olimpija in Celje svojo evropsko misijo v letu 2025 zaključila že na prvi oviri. Prvaki Celjani so doma kljub dvakratnemu vodstvu iztržili le neodločen izid (2:2) proti Apoelu, vodilni v 1. SNL Ljubljančani so si proti Borcu v Banjaluki zabili hud avtogol: ob porazu z 0:1 so ostali še brez neodgovornega najboljšega napadalca Raula Florucza. Povratni tekmi v Nikoziji in Stožicah bosta v četrtek.

Olimpijin poraz zelo boli, udarec je v sodnikovem dodatku zadal Slovenec v Borčevem moštvu Sandi Ogrinec. Dolenjec iz Škocjana je mojstrsko zadel z levico z osmih metrov z desne strani in sprožil veliko navdušenje na polnem mestnem štadionu. Balkanski večer z lepim številom nostalgičnih Ljubljančanov in tudi drugih slovenskih navdušencev dobre jedače in pijače na tribunah se je končal z nekaj običajne folklore, a brez vidnejših incidentov. In jutranjim mačkom vseh gostov.

Poraz je prišel za Ljubljančane v neugodnem trenutku, a hkrati še pravočasno, da se lahko hitro poberejo za ligaško šampionsko bitko. Ta je takoj postala, in ne zaman, prioriteta trenerja Victorja Sancheza. Prvič, odkar je prišel v Olimpijo, je bil Španec zelo jezen.

»Naslednja tekma je najpomembnejša. Pred tekmo smo se pogovarjali tudi o tem, da se izogibamo nepotrebnih kartonov. Tekmecu smo dovolili, da je z igralcem več prevzel vajeti igre. Takšnega Florucza v Stožicah ne bomo pogrešali. Verjamem, da lahko obrnemo izid in napredujemo,« je ohranil pozitivno držo