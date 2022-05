Boril se bo, a časovna bomba tiktaka

Legendarni škotski vratar Andy Goram bije bitko za življenje.. Nogometno javnost je pretreslo odkritje nekdanjega vratarja Rangers in škotske reprezentance v pogovoru za Daily Rrecord, da ima pred seboj še pol leta življenja. Prejšnji mesec je bil na zdravljenju v bolnišnici, kamor je odšel zaradi prebavnih motenj.

»Kot da bi imel zamašen požiralnik. Vse, kar sem pojedel ali spil, sem bruhnil,« je opisal težave, ki jih je imel, preden je odšel v bolnišnico ne da bi se prej srečal z osebnim zdravnikom. Preiskave so pri 59-letnemu Goramu potrdile najhujše. Zdravniki so mu povedali, da boleha za hudo obliko raka na požiralniku, ki je v četrtem stadiju. Da operativni poseg ne bo ustavil bolezni in da mu lahko podaljšajo življenje le za tri mesece. Sicer mu je preostalo le še šest mesecev.

Kemoterapijo je Goran zavrnil tudi zaradi tega, ker je imel neprijetno izkušnjo nekdanje soproge Miriam, ki se je z rakom začela boriti lansko leto. »Boril se bom, kot še nikoli,« je povedal Goram, ki so mu zdravniki rekli, naj uživa vsakdanje življenje in bo čim bolj normalen.

»Tukaj bom, dokler bom lahko. Razlika je le v tem, da časovna bomba tiktaka,« je še razkril občutke nesrečni Škot.