Brata Mamić v zapor, Dinamo z novim trenerjem

Slovenski reprezentant bo imel poslej v Zagrebu novega glavnega trenerja. Foto: Jure Eržen/Delo

V pričakovanju četrtkove povratne tekme osmine finala evropske lige se je zagrebška nogometna trdnjava zatresla – hrvaško vrhovno sodišče je namreč potrdilo sodbo okrožnega iz Osijeka bratoma, da sta si protipravno prisvojila visoke denarne zneske na račun prodaje Dinamovih nogometašev v tujino.Slednji je sicer opravljal nalogo trenerja in športnega direktorja kluba, ob današnji objavi sodbe, zaradi katere bo moral v zapor za štiri leta in osem mesecev – njegov brat Zdravko pa za šest let in pol –, pa je nemudoma odstopil z vseh funkcij pri klubu. Tako bo v četrtek ob zagrebški revanši s Tottenhamom (na prvi tekmi v Londonu so bili boljši gostitelji z 2:0) moštvo vodil njegov dosedanji sodelavec s klopiobenem bo prevzel tudi vlogo športnega direktorja. V zapor bo moral, in sicer za tri leta, tudi nekdanji direktor kluba»Čeprav se ne počutim krivega, sem se odločil za odstop, ki sem ga v primeru takšne sodbe že napovedal,« je zapisal v sporočilu za javnost zdaj že nekdanji trener moštva, pri katerem igra tudi slovenski reprezentantZdravko Mamić, ki se je že po prvi sodbi omenjenega sodišča v Osijek umaknil v domačo Hercegovino, pa je za jutri v Mostarju napovedal zelo odmevno novinarsko konferenco, na kateri bo predstavil številne podrobnosti, o kateri javno ni še nikdar govoril ...