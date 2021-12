Bravo, Radomlje, trojček v Stožicah za pobeg z dna

Nogometaši Radomelj so na zaostali tekmi 19. kroga v Ljubljani premagali Bravo s 3:0 (0:0). Strelci so bili Sandi Nuhanović (68.,11-m), Gedeon Guzina (72.) in Luka Cerar (75.).

Nogometaši Radomelj so prišli do pomembne zmage, s katero so se po dolgem času znebili zadnjega mesta na prvenstveni razpredelnici.

Na zaostali tekmi, ki bi morala biti na stadionu ŽAK že v nedeljo, a so jo zaradi razmočenega igrišča prestavili za dva dneva in jo pripravili v Stožicah, so po zaslugi učinkovitih protinapadov v drugem polčasu ugnali Bravo, s tem pa dokazali, da jim igrišče v Stožicah ustreza. Pred tem so na osrednjem slovenska štadionu točk veselili tudi po tekmi z Olimpijo.

Slednja bo jutri gostovala v Celju (17.00).