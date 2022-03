V Katar z novincema, Iličić morda nared že junija

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je predstavil seznam vpoklicanih igralcev za prijateljski tekmi s Hrvaško in Katarjem, ki bosta 26. in 29. marca v Dohi. Na seznamu sta novinca Tomi Horvat in David Brekalo, so sporočili z Nogometne zveze Slovenije.

»Po dolgem času se ponuja priložnost za pripravljalne tekme. Upam, da bodo pogoji dobri, predvsem pa se veselim kakšnega treninga več, saj v junijskem terminu to ne bo mogoče. Ponuja se priložnost, da kakšen od igralcev opozori nase, tako da se že veselim obeh tekem,« je pred odhodom v Katar dejal slovenski selektor.

»Upam, da bo nov obračun s Hrvaško drugačen od tistega, ki smo ga odigrali v Splitu. Nasprotnik sicer sprva ni bil načrtovan, vendar smo se nato na obojestransko zadovoljstvo hitro dogovorili. Hrvaška je nedvomno 'top' reprezentanca, na tekmi se bo zagotovo čutilo tudi rivalstvo. Bolj kot oni me sicer zanimajo naši fantje, tako da nasprotniku ne bi posvečal večje pozornosti,« je pred tretjim dvobojem s Hrvaško v zadnjem letu povedal Kek in se dotaknil tudi katarske vrste.

Nobenih težav z Iličićevo vlogo v reprezentanci

»Katar je zanimiva reprezentanca, ki se prav tako pripravlja na svetovno prvenstvo. Pričakujem visoke temperature in upam na dobro organizacijo. Verjamem, da bomo pogoje za delo na najboljši možni način izkoristili,« je še dejal selektor, ki je na reprezentančni seznam za Katar uvrstil tudi dva novinca, Horvata iz Mure in Davida Brekala iz Vikinga Stavangerja. Po drugi strani pa so zdravstvene težave preprečile udeležbo Maksu Barišiću iz Kopra in Josipu Iličiću iz Atalante.

»Josip ima določene težave, ki se lahko zgodijo vsakemu v določenem obdobju življenja. Pogovarjala sva se tudi o njegovi nadaljnji vlogi v reprezentanci in ugotovila, da glede tega ni prav nobene težave. Josip je začel trenirati in upam, da se bo čim prej vrnil na raven, ki je potrebna za igranje v reprezentanci. Upam, da se bo to zgodilo že v junijskem terminu,« je povedal Kek.

Posebna situacija je tudi z Benjaminom Verbičem, ki je tik pred reprezentančno akcijo prestopil v poljsko Legio.

»Benjaminov poziv ima v tem trenutku tudi kakšno drugačno noto. Končal je priprave s kijevskim Dinamom pred začetkom nadaljevanja ukrajinskega prvenstva, nekaj dni je treniral tudi v Celju in si hitro našel nov klub. Legia iz Varšave je eden najvplivnejših klubov v poljskem prvenstvu in mislim, da jim bo Benjamin s svojim znanjem in energijo prišel zelo prav,« je Kek namenil pohvalne besede krilnemu igralcu.

Reprezentanca se bo zbrala v nedeljo, 20. marca. Prijateljska tekma med Slovenijo in Hrvaško bo 26. marca ob 15.00, obračun med Slovenijo in Katarjem pa 29. marca ob 18.30.