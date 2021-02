Brez milosti nad rojake, Prusija za staro slavo

Erling Braut Haaland bo moral biti pri strelu, če želi Borussia v Sevilli izvleči ugoden rezultat za povratni dvoboj. FOTO: Martin Meissner/Reuters

Morala na psu

9

zaporednih zmag v vseh tekmovanjih ima Sevilla, Borussia je dobila le tri od zadnjih osmih tekem

Je pozimi kaj lepšega od srebanja kavice na odprtem ob prijetnih temperaturah na portugalskem ali španskem jugu? Portugalska, sicer severni Porto, in andaluzijska Sevilla pa bosta drevi prizorišči nadaljnjih dveh uvodnih tekem osmine finala nogometne lige prvakov. In kaj je udarna novica v Luzitaniji? To, da se v domovino vrača, tokrat v dresu Juventusa. Porto, dvakratni evropski klubski prvak, in torinska stara dama, prav tako dvakrat okronana za najboljši nogometni klub na stari celini, bosta namreč na zmajskem štadionu obračunala za boljše izhodišče pred povratno tekmo 9. marca v Piemontu.Juventus z novincem na zahtevni trenerski klopiv italijanskem prvenstvu napada deseti zaporedni scudetto, a še išče tla pod nogami. Večkrat se v serie A trese, kot da bi izbruhnil Vezuv, a v ligi prvakov je cilj jasen. Stara slava kot leta 1996, ko je bil Juve nazadnje zmagovalec lige prvakov. A nato je klonil v petih finalnih dvobojih! »Zadnji prvenstveni poraz v Neaplju nas ne bo spravil na tla. Zdaj bomo dvignili glave, saj nas čaka izziv lige prvakov,« opogumlja soigralce na otočju Madeira rojeni Ronaldo. CR7 je sicer vsega skupaj v evropskih pokalih na 12 tekmah zabil štiri gole portugalskim moštvom in imel prav toliko odločilnih podaj.Zanimivo, Porto je edini klub v osmini finala lige prvakov, ki ne izhaja iz petih najmočnejših ligaških tekmovanj na stari celini. »Vemo, kaj nas čaka, to bo žilav obračun. Še posebej, če vemo, da za Juventus igra, po mojem mnenju, najboljši nogometaš na svetu Ronaldo. Porto doslej še ni ugnal torinskega kluba, upam, da ga bo zdaj prvič,« se nadeja Portov kapetan, 37-letni osrednji branilec, ki se je z Ronaldom v dresu Reala trikrat veselil lovorike v ligi prvakov. Bosta pa zdaj oba prvič igrala eden proti drugemu.Vroči evropski jug je eno, Skandinavija nekaj drugega., norveški ostrostrelec Borussie iz Dortmunda, je soigralce pozval, da naj na kratko pozabijo na slabo formo v nemškem prvenstvu. Pruski klub, Borussia je namreč latinsko ime za Prusijo, je šele šesti, Viking je opozoril, da naj se z vsemi močmi osredotočijo na ligo prvakov. Kajti v nasprotnem primeru, ekipna morala je pač na psu, jih na uvodni tekmi osmine finala v Sevilli čaka katastrofa.»Če bomo igrali tako kot na zadnjih tekmah, bomo brez možnosti,« pravi Haaland, ki se je z Borussio na zadnjih osmih tekmah v vseh tekmovanjih le trikrat veselil zmage. Slaba bundesligaška forma je decembra odnesla švicarskega trenerja pruskega kluba, kot začasna zamenjava je bil do konca sezone imenovan njegov pomočnik. A tudi ta je s svojimi varovanci osvojil le 14 točk od 30 možnih. Zato je Borussia zdaj obelodanila, da bo od naslednje sezone trener kluba iz Dortmunda, zelo iskani zdajšnji prvi strokovnjak Borussie iz Mönchengladbacha.Sevilla pa je nabrušena, zmagala je v devetih zaporednih dvobojih v vseh tekmovanjih. »Zabili so dvakrat toliko golov, kot so jih prejeli, torej imajo odličen napad in tudi trdno obrambo,« opominja Terzić. Poleg slabe forme skrbijo tudi finance, dortmundska Borussia naj bi zaradi posledic pandemije v letošnji sezoni bila na krajšem za 70 milijonov evrov.