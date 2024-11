Brušenje za EP na Slovaškem

Slovenska nogometna reprezentanca do 21 let, ki si je oktobra priigrala nastop na evropskem prvenstvu 2025, bo novembrski reprezentančni termin izkoristila za priprave v Ljubljani. Selektor Milenko Aćimović je objavil seznam vpoklicanih za to akcijo, na njem sta tudi novinca, in sicer Beno Selan iz Brava ter Jaka Čuber Potočnik iz Kölna.

Mladi Slovenci bodo v Ljubljani vadili med 11. in 14. novembrom ter tako izrabili dragocen čas za priprave na EP, ki bo med 11. in 28. junijem prihodnje leto na Slovaškem.

Slovenci so na osmih kvalifikacijskih tekmah nabrali 17 točk, v skupini H so zasedli prvo mesto, kvalifikacije so tako končali pred Francijo kot Avstrijo ter si zagotovili neposredno uvrstitev na zaključni turnir šestnajsterice ekip.

Novembrski termin bo sicer dal še zadnje tri udeležence EP 2025, med seboj se bodo merile Finska in Norveška, Belgija in Češka ter Gruzija in Hrvaška. Na EP pa so ob Sloveniji in gostiteljici Slovaški uvrščene že Nizozemska, Španija, Portugalska, Nemčija, Danska, Ukrajina, Anglija, Romunija, Poljska, Francija in Italija.

Žreb skupin za EP bo 3. decembra v Bratislavi.

Seznam Slovenije:

vratarja: Martin Turk (Ruch Chorzów), Lovro Štubljar (Celje)

branilci: Mitja Ilenič (New York City FC), Anel Zulić (Mura), Srđan Kuzmić (Viborg), Nino Milić (Domžale), Marko Ristić (Olimpija), Mark Strajnar (Mura)

zvezni igralci: Beno Selan (Bravo), Žan Jevšenak (Pisa), Martin Pečar (Bravo), Tio Cipot (Grazer AK), Sandro Jovanović (Koper), Marcel Lorber (Domžale), Marko Brest (Olimpija Ljubljana), Enrik Ostrc (Helmond), Jošt Pišek (Celje)

napadalci: Tjaš Begić (Frosinone), Jaka Čuber Potočnik (Köln), Nejc Gradišar (Fehervar), Dino Kojić (Olimpija), Nick Perc (Domžale).