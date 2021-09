Buffon bi treniral tudi v Avstraliji: Zanima me ves svet

Gianluigi Buffon, ki potihem še vedno upa, da bo prejel vpoklic v italijansko reprezentanco za SP 2022, ki ga bo gostil ravno Katar, priznava, da ga zanima trenersko delo.



»To bi mi bilo všeč. Zanima me ves svet, morda tudi Avstralija,« je namignil čuvaj mreže, ki se je pred letošnjo sezono vrnil k Parmi, kjer se je pred 20 leti začela njegova izjemna profesionalna kariera. 43-letni Buffon, od katerega se bo lahko pri Parmi veliko naučil tudi kar 25 let mlajši slovenski vratarski up Martin Turk, je začel vse tri tekme v novi sezoni serie B in na dveh zadnjih proti Beneventu in Pordenoneju ohranil mrežo nedotaknjeno.



»Ko sem ga spoznal, je bil malce nor, zdaj je bolj uravnovešen, a to pride z izkušnjami,« je ob začetku sezone dejal njegov novi trener Enzo Maresca, ki si je z Buffonom delil slačilnico pri Juventusu. »Takšne osebnosti pomagajo izboljšati celo skrbnika zelenice. To, da je Buffon tu z nami, izboljša vzdušje na splošno, to se je brez dvoma že začelo dogajati,« je zadovoljen Maresca.



Parma (7 točk) je z zmagama in remijem trenutno na četrtem mestu na lestvici, stoodstotni so še Brescia, Pisa in Ascoli (vsi 9).

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: