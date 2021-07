Carlo Ancelotti igralcev ni izpustil domov

Realovi nogometaši so že prvi dan priprav občutili nekoliko trdo roko povratnika na trenerski stolček Carla Ancelottija. Italijan želi imeti v pripravljalnem obdobju vse pod nadzorom in zahteva maksimalno zavzetost. Zato je takoj stisnil igralce in jih zaprl v vadbeni center Valdebebas, kjer morajo tudi prenočiti igralci.



Ancelotti je podobno taktiko pri Realu že uporabljal, saj je prepričan, da se igralci lahko najbolje osvežijo, naspijo in pripravijo za naslednji dan ostrih treningov pod taktirko strokovnjaka za telesno pripravo Antonia Pintusa. Italijan, ki v nogometnih krogih velja za enega od najboljši trenerjev za telesno pripravo na svetu, je pri Realu deloval tri leta – od 2016 do 2019, minuli dve leti pa je bil 58-letni strokovnjak pri Interju veliki adut trenerja Antonia Conteja.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: