Carlos izpolnil obljubo in zaigral z angleškimi amaterji

Okoli igrišča Hanwood village se je kar trlo radovednežev, ki so pozdravili nastop nekdanjega svetovnega prvaka Roberta Carlosa. Ta je v dobrodelnem srečelovu prek ebaya ponujal svoje usluge za eno tekmo amaterske otoške lige, srečno roko pa je imel klub Bull In The Barne FC iz okolice Shrewsburyja, a Carlos novim delodajalcem kljub uspešno izvedeni 11-metrovki ni prinesel zmage, saj so biki prijateljski obračun s Harlescott Rangers izgubili s 3:4.

Na težki in precej razmočeni zelenici je Carlos v prvem polčasu zaigral na sredini igrišča, nato pa odšel na masažo, je poročal BBC. Nato se je vrnil v igro in zadel z enajstih metrov, a je žogo za razliko od svojega prepoznavnega močnega strela mimo vratarja poslal z natančno odmerjenim udarcem po tleh.

Vidi se, da je »klasa«

»Tudi sam prihajam iz majhnega mesta, zato mi je bil utrip všeč. Prekrasno je, da ti nogomet ponudi te priložnosti, da spoznaš nove ljudi, kulture in kraje. Prav gotovo še nikoli nisem obiskal takšnega mesta. Vsakič, ko gre za dobrodelne projekte, mi to veliko pomeni, kar počne organizacija Football Beyond Borders, je fantastično,« je po dvoboju povedal Carlos.

​Najboljši posameznik tekme Calum Bebb je dejal, da je bilo igrati s Carlosom »bizarno«, večina fantov še nikoli ni igrala pred takšnim občinstvom. »Ponavadi se zbere največ 20 ljudi. Zdaj sem upravičil 20 let igranja nogometa. To je vrhunec moje kariere in lahko se srečen upokojim,« je za Radio Shropshire dejal Bebb in pribil: »Ne morem verjeti, da smo izgubili, a to je zelo avtentično, saj iz tedna v teden zapravljamo stoodstotne priložnosti.«

Trener/igralec kluba Ed Speller, ki je kupil zmagovito srečko, pa je dodal: »Celotna izkušnja je bila izjemna, od začetka do konca. Vsak dotik z žogo, vsaka podaja je našla naslovnika, kar na tem igrišču ni lahko. Je preprosto 'klasa'.«