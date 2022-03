Čarovnik z žogo ni trenerski čarodej

V nadaljevanju preberite:

Robert Prosinečki priznava obojestranski interes za prihod v Ljubljano. Po stari modrosti – o pokojnem vse najboljše, čeprav bi lahko bil 38-letni Osiječan tudi simbol vsega slabega in svarilo za vse druge klubske iskalce trenerjev – kaže usmeriti zeleno-beli nogometni pogled v prihodnost. Ampak brez vrnitve v preteklost pri legendarnem igralcu z vzdevkom »Žuti« vseeno ne gre. V Ljubljani je dvakrat pustil močan pečat. Prvega pomnijo starejši Olimpijini navijači, ki so, podobno kot vsa Evropa z najboljšimi klubi na svetu, uživali v vragolijah najboljšega mladega zveznega igralca na svetu, drugega srednja generacija navijačev, ki so nekdanjo Olimpijo pospremili na pogorišče. V četrtek, 24. t. m., bo minilo natanko 31 let od zadnjega jugoslovanskega prvenstvenega dvoboja med Olimpijo in Crveno zvezdo.