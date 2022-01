Cassano v 20 dneh izgubil šest kilogramov

Italijanski mediji so januarja poročali o zdravstvenih težavah upokojenega nogometaša Antonia Cassana, ki je moral zaradi covida-19 pomoč poiskati v genovski bolnišnici. »Dva dni sem imel vročino, tresel sem se. In ker nisem več vedel, kaj bi naredil, sem šel v bolnišnico, kjer smo po pregledu odkrili zgodnjo fazo pljučnice,« je v spletnem pogovoru z nekdanjim reprezentančnim kolegom Christianom Vierijem dejal Cassano.

»Dvajset dni po okužbi z novim koronavirusom sem bil zdaj na testiranju negativen. Izgubil sem šest kilogramov, v prvih dneh sem čutil bolečine po celem telesu,« je še dodal nekdanji član Rome, Real Madrida in Sampdorie. »Potrebno se je cepiti. Prejel sem že dva odmerka, šel bom tudi po tretjega,« je napovedal poredni deček italijanskega nogometa, ki se je zahvalil osebju v bolnišnici.

»Okužili so se še trije člani moje družine, bili smo doma, a zdaj je vse v redu. Življenje gre naprej, a ostajamo previdni. Rad bi se zahvalil vsem, ki so me zdravili in od prvega trenutka opravljali odlično delo. A to jim uspeva tudi pri zdravljenju vseh ostalih. Za to delo res potrebuješ strast, srce in dušo. To je bilo zame kot darilo z neba,« je čustveno dejal Cassano.