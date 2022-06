Če ne tečeš, ni gola, pa še vedno imaš smolo

V nadaljevanju preberite:

Je napočil trenutek za vrnitev v nogometno življenje Zlatka Zahovića, najboljšega strelca slovenske nogometne reprezentance in najboljšega športnega direktorja? To ni le vprašanje, temveč najbrž želja velike večine nogometnih privržencev, ki si ob zdajšnjih rezultatskih polomih in neprepoznavnih igrah želijo sprememb. Mariborčan je bil kar dolgo nedosegljiv za Delo, zdaj je kratko in jedrnato v intervjuju razgalil reprezentanco, za katero meni, da v Oslu proti Norveški in v Ljubljani proti Srbiji ne more veliko opraviti. Še posebej zato, ker nogometaši ne tekmujejo več. Oziroma za nič.