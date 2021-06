Čeferin: Ne vidim težav, če bi Angleži ukinili ligaški pokal

»Gotovo bi bilo treba najti finančno nadomestilo za klube iz nižjih lig«

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v pogovoru za britanski časnik Daily Telegraph odprl več zanimivih tematik. Ponovil je svojo zavezanost k zaščiti evropskih tekmovanj pod dežnikom Uefe, v čemer ga podpira velika večina deležnikov v evropski nogometni družini. Izjema soin, slednjim pa je ponovil, da se bodo morali odločiti med ligo prvakov in superligo.Čeferin je odgovoril tudi na vprašanje o ureditvi klubskih tekmovanj na Otoku. Gre predvsem za– tega ne smemo mešati z veliko uglednejšim pokalom FA, ki premore 150-letno tradicijo –, ki gre v nos mnogim boljšim klubom v Angliji. Klubi se namreč pritožujejo nad prevelikim številom tekem v eni sezoni.»To v resnici ni v moji pristojnosti in tovrstnih odločitev ne sprejemam jaz. Če bi se Angleži odločili za spremembo oziroma morebitno ukinitev ligaškega pokala, v tem ne bi videl težave. Mislim, da angleški nogomet ne bi utrpel škode. Gotovo pa bi bilo treba najti finančno nadomestilo za klube iz nižjih lig, ki imajo od ligaškega pokala največ,« je ocenil Čeferin. Vprašanje je bilo del tematike, ko se najboljšim na stari celini obeta več tekem v ligi prvakov.Po izračunih Angležev ligaški pokal, tekmovanje s 60-letno tradicijo, klubom prinese približnovsoto pa si razdelijo vsi, tudi manjši klubi in slednjim to seveda pomeni veliko.