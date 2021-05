Evropa se je dvignila za nogomet, ozka skupina sovražnih ljudi v Sloveniji ne

V nadaljevanju preberite:

Aleksander Čeferin je najvišje rangirani slovenski akter na tujem. Z rokohitrsko akcijo je prebudil evropsko skupnost in odbil napad milijarderjev, združenih v projektu t. i. superlige. »Mogoče je nenavadno – ali pa tudi ne, po tem, kar vidimo –, da se je cela Evropa dvignila, tudi vsi politiki, razen ozka skupina sovražnih ljudi v Sloveniji,« je o tem povedal Čeferin. Vrhunec lige prvakov v Portu je le uvod v evropsko prvenstvo in novo klubsko sezono s kar tremi tekmovanji, s čimer ni konec nujnih reform. Čeferin je v ekskluzivnem pogovoru za Delo pojasnil ozadje omenjenih sprememb in prihodnjih izzivov. Predsednik Uefe je komentiral tudi evropsko vstajo v boju proti superligi in obraten odziv slovenske politike, odgovoril pa tudi na vprašanje, zakaj ga je obiskal v Ljubljani nekdanji boksarski as Vladimir Kličko.