Čeferin: Potrebujemo tudi pomoč držav

Evropska nogometna zveza Uefa je ostro obsodila nasilna dejanja ob robu četrtkove tekme evropske lige med Ajaxom iz Amsterdama in Maccabijem iz Tel Aviva (5:0). Izgredom na nogometnih tekmah po Evropi je nekaj besed namenil tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin, ki je v petek na ljubljanski pravni fakulteti študentom predstavil svoje delo.

»Verjamemo, da bodo pristojni organi odkrili in ustrezno obravnavali čim več ljudi, ki so odgovorni za ta dejanja,« je zapisano v Uefini izjavi za javnost. »Uefa bo preučila vsa uradna poročila, zbrala razpoložljive dokaze, jih ovrednotila in razmislila o nadaljnjih ustreznih ukrepih v skladu s svojimi predpisi.«

Kot je v petek študentom pravne fakultete v Ljubljani dejal Čeferin na dogodku v čast sodniku Marku Ilešiču v odgovoru na vprašanje o izgredih navijačev na nogometnih tekmah, Uefa sama te težave ne more rešiti: »Tu zagotovo potrebujemo pomoč posameznih držav in seveda računamo nanje.«

V nasilnih napadih na izraelske navijače v nizozemski prestolnici je bilo v četrtek ranjenih več ljudi. Propalestinski demonstranti, tudi iz palestinske diaspore na Nizozemskem, so načrtovali protest, a je nato prišlo do spopadov s policijo in Izraelci. V začetku dneva je policija aretirala tudi nekaj navijačev Maccabija.