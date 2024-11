Aleksander Čeferin: Šport ni nekaj, kar lahko kupiš na dražbi, ni produkt

Predsednik Uefe Aleksander Čeferin je v torek zjutraj v Bruslju nagovoril predstavnike 27 držav članic EU in pozval evropske zakonodajalce, naj pravno zaščitijo evropski športni model in njegova temeljna načela: »Evropski športni model se že 70 let gradi na načelih odprtih tekmovanj, napredovanja in izpadanja, ki temeljijo na športnih dosežkih, finančni solidarnosti in priznavanju družbenega vpliva športa,« je dejal in dodal: »Ta načela vodijo Uefo že od njene ustanovitve.«

Ministri EU za šport so februarja letos s skupno izjavo izrazili močno politično podporo modelu, ta teden pa so razpravljali o zagotavljanju dodatne politične pomoči, pri čemer je ta tema ena ključnih prednostnih nalog novega mandata evropske komisije, ki bo trajal od leta 2024 do 2029.

Predsednika Uefe je sedanje predsedstvo EU iz Madžarske povabilo, da nagovori svet, in med govorom je Čeferin spodbudil ministre ter evropsko komisijo, naj sprejmejo konkretne ukrepe za izvajanje resolucije sveta iz leta 2021, da bi tako zaščitili model »pred tistimi, ki ga želijo uničiti za lastno moč in sebično korist«.

Moč evropskega športnega modela

»Evropski model se osredotoča na zdravje naših prebivalcev, gradi športno infrastrukturo za naše otroke in spodbuja sanje navijačev, atletov in klubov, bodisi malih bodisi velikih, pa najsi gre za zmago, poraz ali zgolj sodelovanje,« je dejal. »Ponosen sem, da Uefa in evropski nogomet odlično izvajata ta model, a to ne bi bilo možno brez pomoči. Vlade držav igrajo ključno vlogo pri tem procesu in zagotavljajo, da imajo vsi otroci možnost za igro, da imajo skupnosti koristi od športnih objektov in da so vrednote vključevanja sprejete v družbi,« pa je poudaril še pomen sodelovanja vlad in dodal: »Šport je veliko več kot zgolj denar in trg. Šport ni nekaj, kar lahko kupiš na dražbi, in ni produkt. Vprašajte kateregakoli navijača in vam bo to potrdil.«

Uefa po besedah Čeferina gradi tudi športno infrastrukturo za otroke. FOTO: Paul Childs Action Images/Reuters

Prav tako se je med govorom navezal na poskus ustanovitve superlige: »Se spomnite protestov, ko je sebični projekt pred kratkim poskušal ogroziti evropski športni model? V nekaterih športih se je to že zgodilo, ampak ne smemo dovoliti, da se to zgodi tudi evropskemu nogometu. Zato moramo s sodelovanjem ustvariti konkretne zaščitne ukrepe, ki varujejo glavna načela evropskega športnega modela.«

Obenem je poudaril, da je ključno ohraniti povezavo med evropskimi in domačimi tekmovanji: »Letne predstave na domačih prvenstvih morajo ostati edini kriterij za kvalifikacije v evropska tekmovanja. Če bi se ta povezava prekinila, bi to pomenilo uničujoč udarec za domače lige, ki so nepogrešljiv del evropske zapuščine,« je dejal Čeferin in dodal, da je treba obdržati ravnotežje med reprezentancami in klubskimi tekmovanji.

»Vsekakor pa potrebujemo več zakonskih podlag, da bomo lažje ohranjali to zgodbo o uspehu. Zakoni morajo biti uporabljeni za obvarovanje evropskega športnega modela in ne smejo biti prilagojenim tistim, ki želijo ta model uničiti za lastno moč in korist,« je še opozoril. »Uefa v nogomet vrne kar 97 odstotkov vseh prihodkov. Kar ostane, se porabi za stroške in vzdrževanje drugih pomembnih področij – za ženski nogomet, mladino in dvoranski nogomet. To ni strošek, temveč investicija. Je investicija v skupno dobro,« je sklenil.