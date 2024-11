Stranska vrata zaprta, marca omejevanje škode in priložnost za nov zagon

V nadaljevanju preberite:

Precej razlogov za obžalovanje imajo slovenski nogometaši po pravkar končanem rednem delu Uefine lige narodov. V zadnjem ciklu pričakovano niso bili na ravni z eura 2024. Visok poraz z Norveško v polnih Stožicah jim je preprečil veselje ob zgodovinski uvrstitvi v skupino A, srečno priigrana točka na Dunaju ni bila dovolj za ohranitev upanja na preboj med elito.

Marca bo zasedba Matjaža Keka reševala, kar se še rešiti da. V dveh kvalifikacijskih tekmah si bo želela zagotoviti obstanek v drugi ligi B, možni tekmeci so Slovaška, Bolgarija, Armenija in Kosovo. Žreb, ki bo jutri opoldne v Nyonu, nestrpno čakajo še mnoge druge reprezentance.

Kdo so zmagovalci in poraženci rednega dela LN? Kdo je blestel in kdo razočaral? Kaj se obeta spomladi, kdaj bo žreb kvalifikacij za SP? Kdo so nosilci žreba za četrtfinale? Kaj se Slovencem obeta kasneje, kakšna bo pot na SP. Oglejte si podkast z Bojanom Prašnikarjem ...