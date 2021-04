Čeferin začel dan z močnim govorom, končal ga je z vrnitvijo Angležev

»Z navdušenjem sprejemam Manchester City nazaj v evropsko nogometno družino. Za priznanje napake je nujen pogum, nikdar nisem dvomil, da ga vodstvo tega kluba premore.« Aleksander Čeferin



Vseh 55 članic Uefe je na včerajšnjem kongresu v Švici soglasno podprlo prizadevanja Aleksandra Čeferina za poenotenje nogometne družine. FOTO: AFP



Aleksander Čeferin je požel močan aplavz za svoj govor. FOTO: Richard Juilliart/AFP

Gianni Infantino je podprl Uefo. FOTO: Richard Juilliart/Reuters



Pičlih 24 ur po ustanovitvi nogometne superlige je izoliran projekt s fantomskimi vlagatelji začel razpadati kot hišica iz kart. Potem ko so člani rednega letnega kongresa Uefe strnili vrste na zasedanju v mestu Montreux ob Ženevskem jezeru, predvsem angleški navijači pa začeli vršili pritisk na »izdajalce«, je med slednjimi »počilo«.»Z navdušenjem pozdravljam vrnitev Manchester Cityja nazaj v evropsko nogometno družino. Vodstvo kluba je pokazalo svojo modrost in je prisluhnilo številnim glasovom, predvsem svojim navijačem, ki so vitalnega pomena za naš nogomet. Kot sem povedal že na kongresu, za priznanje napake je nujen pogum, toda nikdar nisem dvomil, da ga vodstvo tega kluba premore in da bo sprejelo pravo odločitev. ManCity je velikan te igre in navdušen sem, da bomo skupaj sodelovali za lepšo prihodnost te igre v Evropi,« je pozno sinoči pozdravil potezo (prvega) angleškega klubaEvropska nogometna družina je delovala na včerajšnjem kongresu še bolj enotno kot dan prej, ko se je nepripravljena soočila z novico o ustanovitvi t. i. superlige. Navzoče v Švici sta podprla tudi predsednika Svetovne nogometne zveze (Fifa)in Mednarodnega olimpijskega komiteja (Mok)vseh 55 delegatov Uefe je soglasno podprlo predloge predsednika Aleksandra Čeferina, ki je uporabil vse pridobljene pravne in odvetniške izkušnje za spopad s separatisti.Čeferin a priori ni zaprl vrat nikomur med dvanajsterico klubov iz Anglije, Španije in Italije .»Uefa že 70 let gradi nogomet in zastopa njegove interese in vsakršen predlog brez podpore Uefe za nas ni sprejemljiv,« je že popoldne zatrdil predsednik PSGki je dobil – skupaj s predsednikom Bayerna– triletni sedež v izvršnem odboru Uefe kot predstavnik združenja klubov ECA. Čeferin je odprl kongres, ki so ga lani zaradi pandemije prestavili iz Minska ob Ženevsko jezero, s 34 minut in 45 sekund dolgim govorom.»Moder človek je nekoč rekel: v primeru krize imate tri možnosti – lahko ji dovolite, da vas zaznamuje, da vas uniči ali da vas okrepi. Jasno je, katero možnost smo izbrali. Na igrišču bodo naša tekmovanja vselej odprta za vse, tekem pa ne bomo igrali ob koncih tedna. Ob igrišču bo Uefa ostala krovna nogometna hiša, klubi pa bodo ustrezno slišani. To je ravnovesna in usklajena ambicija. Kot je rekelravnovesje zahteva napor in pogum. Družba, ki premore pogum, je družba prihodnosti. Gradimo nogomet prihodnosti, peščica sebičnih ljudi pa želi ubiti čudovito igro. V času krize imamo dve možnosti: lastni interes in solidarnost. Izbrali smo solidarnost, to je izbira, za katero nam ne bo nikdar žal in nam omogoča, da bomo izšli iz krize še močnejši mi in nogomet,« je zatrdil Čeferin v Montreuxu.»Nemudoma moramo ustaviti ideološki premik, ki je vzniknil v zadnjih letih. Izpad iz lige prvakov za nekatere ni več športni neuspeh, pač pa industrijsko tveganje, ki si ga ne morejo privoščiti. Toda raznolikost nas bogati, Uefina tekmovanja potrebujejo atalante, celtice, zagrebške diname in galatasaraye,« je dodal Čeferin.Kongresa so se udeležili predsedniki in generalni sekretarji 55 Uefinih članic, torej nacionalnih zvez, delegati so potrdili več točk dnevnega reda. Ob omenjenih članih ECA so dobili štiriletni mandat v izvršnem odboru še(Ita),(Šve),(Rus),(Ang),Pol),(Nem),(Tur) in(Niz). Prvi mož španske ligeje dobil sedež v IO kot predstavnik združenja evropskih lig.Delegati so sprejeli finančno poročilo za poslovno leto 2019/20 in potrdili finančni načrt za poslovno leto 2021/22, Čeferinov protikandidat na volitvah leta 2016 Michael van Praag pa je postal častni član Uefe. Naslednji kongres Uefe bo 11. maja 2022 na Dunaju (»Takrat je tam resnično lepo vreme,« je dodal Čeferin.). Uefo čakajo dotlej veliki izzivi. Prvega je uspešno končala pozno sinoči.