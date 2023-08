Celjani do minimalne prednosti, Maribor izgubil v Istanbulu

V četrtek so bile na sporedu tekme 3. kroga kvalifikacij za konferenčno ligo, na delu so bili tudi nogometaši Celja in Maribora. Celjani so igrali v stožicah, saj štadion v Celju ne izpolnjuje vseh pogojev Uefe, kljub temu pa so imeli dobro podporo s tribun.

Tekma z Nemanom iz beloruskega Grodna je bila pričakovano trda, nekoliko se je razživela v drugem polčasu, ko so imeli najprej gostje nekaj priložnosti, za Celje pa je nato z glavo za 1:0 iz neposredne bližine v 69. minuti zadel Chukwubuikem »Charles« Ikwuemesi. Sodnik Sakhi bi lahko dosodil tudi prekršek, a mu je pogledal skozi prste in Celje je prišlo do vodstva.

V zaključku tekme bi lahko kazahstanski delilec pravice dosodil še enajstmetrovko za domačine, če bi bil na tekmi VAR, bi bržkone tudi jo, tako pa se ni odločil za najstrožjo kazen in tekma se je končala z izidom 1:0.

V sodniškem dodatku do izdatnejšega zaostanka

Nogometaši Maribora so gostovali v Istanbulu pri favoriziranem Fenerbahčeju in se v prvem polčasu dobro upirali zvezdniški zasedbi. Ta je mrežo Štajercev načela šele z golom Rafaela Becaa v 59. minuti, že tri minute kasneje je semafor kazal 2:0, nato pa je za upanje Maribora poskrbel Mark Strajnar z zadetkom v 72. minuti. Če bi ostalo pri izidu 2:1, bi bil Maribor še povsem v igri za napredovanje, a je nato v 92. minuti Aljaž Antolin storil prekršek v kazenskem prostoru, enajstmetrovko je izkoristil Dušan Tadić in poskrbel za zmago Fenerbahčeja s 3:1. V Ljudskem vrtu prihodnji teden tako Maribor čaka zelo težka naloga.

Kvalifikacije za konferenčno ligo, 3. krog:

Celje - Neman Grodno 1:0 (0:0)

Ikwuemesi 69.

Celje: Rozman, Vuklišević, Zec, Karničnik, Milić, Kouter, Vrbanec, Popović, Matko, Ikwuemesi, Bobičanec.

Neman Grodno: Rudenok, Karpovich, Vasiljev, Parkhomenko, Pantya, Shukurov, Kozlov, Evdokimov, Savitskiy, Suchkov, Zubovich.

Sodnik: Sakhi (Kazahstan)

Fenerbahče - Maribor 3:1 (0:0)

Becao 59, Kahveci 62, Tadić 92 (11m); Strajnar 72.

Fenerbahče: Altay, Osayi, Becao, Peres, Ferdi, Ismail, Zajc, Irfan Can, King, Tadić, Džeko.

Maribor: Jug, Milec, Watson, Uskoković, Urata, Pihler, Lorber, Repas, Kolar, Brnić, Jakupović.

Sodnik: Jones (Anglija)