Proti Olimpiji ne rešujemo prvenstva

V nadaljevanju preberite:

Ključni režiserji celjske zmage v Kopru so bili v zvezni vrsti. Med njimi se je v slogu prišel, videl, zmagal takoj ujel celjski fant Denis Popović, ki se je v zadnjem trenutku prestopnega roka vrnil v knežje mesto. Deset let in pol let je minilo od njegovega odhoda iz Celja, najprej v Koper, potem pa v tujino, zdaj pa je pri 32 letih morda postal zadnji manjkajoči kamenček v celjskem evropskem mozaiku.