Celtic slavi nov naslov prvaka

Nogometaši Celtica iz Glasgowa so štiri kroge pred koncem sezone postali prvaki elitne škotske lige. Za zeleno-bele je to 55. državni naslov in četrti zaporedni.

Celtic si je naslov zagotovil po tem, ko je v prvem krogu lige za prvaka v gosteh odpravil Dundee United s 5:0 in ima zdaj nedosegljivih 18 točk prednosti pred mestnim tekmecem, ekipo Rangers. Nicolas-Gerrit Kühn in Adam Idah sta bila dvakratna strelca.

Celtic in Rangers sta zdaj izenačena s po 55 naslovi prvaka, je pa Celtic precej uspešnejši v zadnjem obdobju, saj je dobil 13 od zadnjih 14 prvenstev.

Brendan Rodgers je Kelte popeljal do naslova. FOTO: Russell Cheyne/Reuters

V škotski ligi sicer igra tudi en Slovenec. Ester Sokler, v sezoni je pri dveh golih in podaji, je član Aberdeena, ki je trenutno na četrtem mestu, to prinaša nastop v kvalifikacijah konferenčne lige.