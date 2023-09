Znane cene vstopnic za tekme eura 2024

Evropska nogometna zveza (Uefa) je razkrila cene vstopnic za evropsko prvenstvo, ki bo od 14. junija do 14. julija naslednje leto v desetih nemških mestih. Šampionat stare celine je realna želja slovenske reprezentance, zato je objava pritegnila tudi interes slovenskih navijačev.

Uefa bo odprla prvo prodajo vstopnic 3. oktobra, torej še pred oktobrskim delom kvalifikacij, v katerih bodo Slovenci igrali najprej doma s Finsko (14. 10.), tri dni pozneje pa obiskali Belfast. Cene vstopnic za prvo tekmo eura se gibljejo od 50 do 600 evrov, obisk tekme skupinskega dela turnirja bo stal med 30 in 200 evri. Osmino finala si bo mogoče ogledati za ceno med 50 in 250 evri, cene vstopnic za finale se gibljejo med 95 in 1000 evri.