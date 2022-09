Čeprav Koper ni v najboljšem stanju, je upravičil vlogo favorita

V uvodni tekmi 10. kola 1. SNL so koprski nogometaši v gosteh z 2:0 (1:0) premagali igralce kluba CB24 Tabor Sežana.

Trener gostov Zoran Zeljković je pred tekmo dejal, da njegovo moštvo po dveh zaporednih porazih ni v najboljšem stanju, je a prevzel vlogo favorita v Sežani. To je Koper tudi upravičil in slavil šesto zmago v sezoni. Tabor, ki na zmago čaka vse od 4. kola, je po petem porazu še naprej prikovan na zadnjem mestu.

Sežanci so v 37. minuti zaradi rdečega kartona ostali brez Denisa Kouaa, pet minut pozneje pa so gostje prešli v 42. minuti, ko je Luka Vešner Tičić iz kota z leve strani žogo poslal v središče kazenskega prostora, kjer je bil najvišji Omar Correia, ki je z glavo zadel za 1:0.

V 47. minuti pa so tudi Koprčani na igrišču ostali z deseterico, potem ko je rdeči karton prejel tudi Correia, ki je s podplatom zadel v gleženj Zacharieja Iscaya. V 70. minuti so Zeljkovićevi varovanci podvojili prednost, ko je po kotu z desne strani in rahli zmedi v kazenskem prostoru do strela prišel Žan Benedičič ter z nizkim strelom matiral Jana Koprivca. Domačega vratarja je v 85. minuti premagal tudi Dario Kolobarić, a je bil v prepovedanem položaju.

Globoko v sodnikovem dodatku je Tabor prišel do najstrožje kazni, vendar je Mihael Briški slabo izvedel kazenski udarec, tako da je Adnan Golubović žogo ujel.

Tabor bo v naslednjem kolu (1. oktobra) gostoval pri Olimpiji, Koper pa bo gostil Bravo.