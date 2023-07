Cesc Fabregas končal bogato nogometno pot

Španski nogometni zvezdnik Cesc Fabregas se je pri 36 letih odločil za konec športne poti. Vezist, ki je igral za špansko reprezentanco na 110 tekmah in ji pomagal do evropskih naslovov v letih 2008 in 2012 ter svetovnega 2010, je odločitev o koncu kariere zapisal na instagramu.

»Z veliko žalostjo sporočam, da je prišel čas za to, da obesim nogometne čevlje na klin,« je začel zapis na Instagramu. »Za vedno bom shranil trenutke od prvih dni pri Barceloni, Arsenalu, pa spet pri Barci, Chelseaju, Monacu in Comu. Od dviga pokala za svetovnega prvaka, pa evropskega prvaka do vsega, kar lahko osvojiš v Angliji in Španiji ter v Evropi – to je bila avantura, ki je ne bom nikoli pozabil,« je nadaljeval.

Ob tem se je zahvalil vsem, s katerimi je sodeloval, družini ter tudi tekmecem, ki so ga, kot pravi, naredili močnejšega. »Vse skupaj je že zdaj več kot vredno z vsemi spomini in prijatelji, ki sem jih dobil na tej poti. Prav tako sem se naučil tri jezike in postal bolj sočuten in pametnejši na teh potovanjih. Doživel sem izkušnje, za katere si niti v milijon letih ne bi mislil, da jih bom,« je še zapisal.

Fabregas je v karieri ob reprezentančnih lovorikah osvojil še številne trofeje na klubski ravni, med drugim je bil dvakrat angleški prvak, dvakrat je osvojil angleški superpokal, dvakrat angleški pokal ter dvakrat španski superpokal, po enkrat pa evropski superpokal, evropsko ligo, klubsko svetovno prvenstvo, špansko ligo, angleški ligaški pokal in španski pokal.

Španec je največji pečat pustil pri londonskem Arsenalu (2003-2011), Barceloni (2011-2014) in Chelseaju (2014-2019), nato pa je igral še za Monaco (2019-2022), nazadnje pa za Como (2022-2023), ki se zanima za vezista ljubljanske Olimpije Svita Sešlarja.