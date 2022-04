Četrti sodnik zmedel Bavarce, kljub 12 igralcem na zelenici brez pritožbe?

V 86. minuti tekme 1. nemške bundeslige med Freiburgom in Bayernom je nemški prvak nekaj sekund dvoboja odigral z 12 igralci na zelenici. Trener Julian Nagelsmann je v 86. minuti želel zamenjati Corentina Tolissoja in Kingsleyja Comana, ob robu igrišča sta bila pripravljena Marcel Sabitzer in Niklas Süle. Toda kot je razložil Nagelsmann, se je na semaforju četrtega sodnika izpisala napačna številka, zato je Coman ostal v igri, kar je potrdil tudi glavni sodnik Christian Dingert. Pri Freiburgu so že dejali, da se na razplet tekme ne nameravajo pritožiti.

»Coman ni vedel, da mora iz igre, trajalo je osem ali devet sekund, ko se ni zgodilo nič prelomnega. Vem, kdo je kriv, a vam ne bom storil usluge in ga imenoval. Vesel sem, da smo zmagali,« je dejal Nagelsmann, medtem ko je njegov kolega Christian Streich dodal, da »ne pričakuje kakršne koli pritožbe«.

»V 16 sekundah se ni zgodilo veliko, zdaj so na potezi kolegi z Nemške nogometne zveze,« je dejal glavni sodnik Dingert, ki je tekmo zaradi neljubega dogodka podaljšal za kar osem minut. Bayern je šest tekem pred koncem prvenstva za devet točk pobegnil Borussii Dortmund, ki je visoko izgubila domači obračun z Leipzigom in slovenskim vezistom Kevinom Kamplom (1:4).