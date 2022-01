Christian Eriksen trenira v Amsterdamu v svojem nekdanjem klubu

Danski nogometaš Christian Eriksen, ki se je dramatično zgrudil na lanskem evropskem prvenstvu in je trenutno brez kluba in pogodbe, se pol leta po dogodku pripravlja pri svojem nekdanjem klubu Ajaxu iz Amsterdama. Ta teden trenira z drugo klubsko ekipo. »Legende so vedno dobrodošle,« so na družbenih omrežjih zapisali pri Ajaxu.

»Zelo sem vesel, da sem tukaj. Pri Ajaxu poznam ljudi in počutim se kot doma, saj sem bil med njimi zelo dolgo,« pravi Eriksen. Želi si, da bi bil čim prej spet v vrhunski formi, »da bom, če bom našel nov klub, lahko spet kazal dobre predstave.«

Želi igrati na mundialu

Eriksen je na lanskem EP izgubil zavest med tekmo Danske s Finsko in zdravstveni delavci so ga morali oživljati na igrišču. Kariero bi moral nadaljevati pri milanskem Interju, a sta klub in igralec pogodbo prekinila, saj nogometaš, ki so ga oživljali z defibrilatorjem, ne sme igrati v italijanski serie A.

Danec zdaj išče nov klub. Nazadnje so mediji omenjali angleški Brentford. Igralne občutke namreč potrebuje tudi nogometaš, ki želi konec leta na svetovnem prvenstvu v Katarju spet zaigrati tudi za reprezentanco.

Eriksen je k Ajaxu prišel že v mladih letih in leta 2010 debitiral v prvi ekipi. Po treh letih se je preselil k Tottenhamu, leta 2020 pa k Interju.