City dobil derbi za Manchester

Na prvi sobotni tekmi 11. kola angleške nogometne lige sta se srečala velikana iz Manchestra. Derbi na Old Traffordu so dobili gosti, City je United premagal z 2:0 (2:0) in za razliko od mestnega tekmeca, ki je na svojem stadionu še na 14. tekmi v vseh tekmovanjih dobil vsaj en gol, ohranil stik s prvenstvenim vrhom. Oslabljeni United, pri katerem so zaradi različnih razlogov manjkali Raphael Varane, Paul Pogba in Edinson Cavani, je po pričakovanju prepustil pobudo tekmecem, ki so premoč kronali že v sedmi minuti, in sicer s precejšnjo mero sreče. Joao Cancelo je poslal predložek z leve strani, pred vrati pa je nespretno posredoval Eric Bailly, ki je premagal svojega vratarja Davida De Geo.

Ta je sicer preprečil, da City že sredi prvega polčasa ni imel višje prednosti. Po lepem poskusu Cristiana Ronalda, ki pa je z volejem vendarle streljal preveč po sredini gola, so gosti spet povsem prevzeli pobudo. Izvedli so pritisk in domači se lahko le španskemu vratarju zahvalijo, da je vse do končnice prvega dela ostalo pri izidu 0:1. Najprej je čudežno ubranil strel Gabriela Jesusa iz neposredne bližine, uspešen pa je bil tudi pri dveh poskusih Joaa Cancela, strelu Kevina De Bruyna in vnovičnem nespretnem posredovanju svojih branilcev, ko bi ga kmalu premagal Victor Lindelöf.

V zadnjih trenutkih prvega dela pa je vendarle spet klonil. Razpoloženi Cancelo je vnovič podal z leve strani, neodločna Harry Maguire in Luke Shaw sta dopustila, da je žoga na drugi vratnici prišla do Bernarda Silve, po njegovem strelu pa tudi Španec ni najbolje posredoval, tako da se je žoga znašla za njegovim hrbtom. Na začetku drugega dela je domači trener Ole Gunnar Solskjaer v slačilnici pustil Baillyja, v igro pa poslal Jadona Sancha. Napadalnejša formacija gostiteljev pa ni prinesla sprememb na igrišču. United je bil še naprej nemočen, City pa precej konkretnejši in nevarnejši, imel je še nekaj priložnosti, Phil Foden je v 81. minuti zadel vratnico.