City le do točke proti Newcastlu

Nogometaši Manchester Cityja so za uvod 6. kola angleškega državnega prvenstva remizirali z Newcastlom (1:1). Z osvojeno točko so sicer ostali na prvem mestu, a jih lahko do konca kola prehitita Liverpool in Aston Villa.

Meščani, ki bodo celotno sezono igrali brez Rodrija, enega od svojih ključnih nogometašev, so v prvem polčasu povedli. V 35. minuti je bil namreč natančen Joško Gvardiol, ki se je odlično znašel v kazenskem prostoru in z desnico zadel mimo nemočnega Nicka Popa.

Toda Newcastle je v drugem polčasu v 57. minuti prišel do enajstmetrovke, potem ko je Anthony Gordon izkoristil vrzel v obrambi Cityja, nato pa ga je zrušil vratar Ederson. Gordon je nato sam prevzel odgovornost in premagal brazilskega vratarja.

Do konca dvoboja se izid ni spremenil, v sodnikovem dodatku drugega polčasa pa je poskus Bernarda Silve z volejem iz obrata odlično ustavil Pope.