Clasico še buri duhove, treningi potekajo ločeno

Španska reprezentanca kipi od talenta in velja za enega od favoritov v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, toda ima težave z enotnostjo.

Kot je poročala televizija El Chiringuito, so nogometaši Barcelone in Real Madrida vadili ločeno, kar ni dober znak pred tekmama z Norveško in Škotsko. Kaže, da se duhovi še niso polegli po nedeljskem clasicu, ki ga je z 2:1 dobila Barcelona, Real pa se je počutil oškodovanega.

Barcelonina zvezdnika Gavi in Alejandro Balde sta trenirala v drugi skupini kot trije Realovi reprezentanti Dani Carvajal, Nacho in Dani Ceballos. Madridčani so bili posebej jezni na Gavija, ki ima pri 18 letih že sloves agresivneža. Ob koncu derbija je brez potrebe na tla zbil Carvajala, nakar je Real vložil protest in zahteval, da bolj izkušeni igralci Barcelone umirijo igralca, ki je ravno prišel iz akademije.

Za nameček bi lahko Gavi in Carvajal zaigrala skupaj na sredini igrišča, zato bi bilo dobro, če bi zakopala bojno sekiro, ugotavljajo španski mediji. Ekipa Luisa de la Fuenteja bo v soboto Norveško gostila v Malagi, v torek pa odpotovala na Hampden Park v Glasgowu.