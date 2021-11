CR7 in Jojo na ravni lige NBA, as tudi Lewangolowski

V nadaljevanju preberite:

Rdeči vragi so se v ligi prvakov rešili iz italijanskega pekla Danteja Alighierija. Rajsko pa je videti nogometne predstave Cristiana Ronalda in Josipa Iličića, njune vragolije navijačem pričarajo paradiž. V takšnem, kjer vsaka žogobrcarska strela zadane jabolko Adama in Eve, pa je gospodar Robert Lewandowski.