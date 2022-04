Cristiano Ronaldo ustavil tudi nalet boljšega Chelseaja

Nogometaši Manchester Uniteda in Chelseaja so vnaprej odigrali tekmo predzadnjega, 37. kola angleškega prvenstva. Razšli so se z neodločenim rezultatom 1:1 (0:0), Chelsea je v vodstvo v 60. minuti popeljal v vodstvo Marcos Alonso, le dve minuti pozneje je izenačil Cristiano Ronaldo.

Glede na dogodke so s točko lahko bolj zadovoljni domači. Ne samo, ker so uspeli hitro izničiti vodstvo Londončanov, ampak tudi zaradi dejstva, da so bili tekmeci vso tekmo boljši, kar kažejo tudi vsi statistični podatki. Reece James, Timo Werner in Kai Havertz so že v prvem polčasu zapravili več lepih priložnosti, gosti pa so bili nevarnejši tudi v drugem.

Premoč so kronali v 60. minuti, ko je James z desne strani poslal žogo v sredino, Havertz je podajo z glavo podaljšal, Alonso pa je z volejem zadel nasprotni kot vratarja Davida De Gee, do takrat junaka tekme. A po doseženem golu je gostom za trenutek popustila zbranost, že v naslednjem napadu je Nemanja Matić prek obrambe poslal žogo do Ronalda, Portugalec pa jo je v svojem slogu poslal pod prečko.

Marcos Alonso po zadetem golu. FOTO: Phil Noble/Reuters

Chelsea je zatem krenil v nov juriš, James je v 80. minuti zadel okvir vrat, to pa je bila tudi zadnja priložnost na tekmi, po kateri se je United bržkone dokončno