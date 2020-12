Črnigoj dobil priložnost prepozno

Vid Belec nanizal sedem obramb

Izidi tekem slovenskih legionarjev, Italija, 2. liga – Lecce : Vicenza 2:1 (Majer do 67., pri 0:1), Venezia : Salernitana 1:2 (Črnigoj od 77., gol za 1:2; Belec vso tekmo, 7 obramb), Brescia : Empoli 1:3 (Štulac do 90., pri 1:3), Cremonese : Monza 0:2 (Celar vso tekmo); Portugalska – Belenenses : Sporting 1:2 (Šporar od 83., pri 1:2); Turčija – Göztepe : Karagümrük 1:1 (Balkovec vso tekmo), Gaziantep : Alanyaspor 3:1 (Vetrih do 80., pri 3:1), Konyaspor – Rizespor danes (14.00).

Konec tedna so bili aktivni tudi nekateri slovenski nogometni reprezentanti. Izpostaviti velja, ki je opozoril nase z golom v majici. Moštvo iz Benetk je doma gostilo vodilno ekipo italijanske serie Bin izgubili z 1:2. Črnigoj je vstopil v igro pri zaostanku z 0:2, z nekaterimi pobegi hitro pokazal, da bi lahko igral več, z golom za 1:2 pa to le potrdil. Venezia se nahaja na 8. mestu, ki na koncu prinaša dodatne kvalifikacije za preboj v serie A.Aktivni so bili tudi v Turčiji in na Portugalskem. Sporting Lizbona si je zagotovil novo zmago in vodi na lestvici portugalskega prvenstva,pa je dobil priložnost za igro šele v zadnjem delu tekme.