Čudeži Vidovška tokrat premalo, Olimpija boleče izgubila

Ljubljančani so dvoboj v mestu Sfantu Gheorghe, ki leži streljaj od slavnega srednjeveškega Brašova v Transilvaniji, začeli odlično in že v 4. minuti povedli prek Svita Sešlarja, ki se je razveselil svojega evropskega prvenca. Podajal je Samuel Pedro, po slabem izbijanju domače obrambe pa je bil najvišji v skoku Sešlar, ki je z glavo tudi po zaslugi slabšega posredovanja vratarja Rolanda Niczulyja zadel za hitro vodstvo.

Sepsi Gheorghe : Olimpija 3:1 (1:1) Štadion Arena Sepsi, gledalcev 7300, sodniki Robertson, Potter, McFerlane (vsi Škotska). Strelci: 0:1 – Sešlar (4.), 1:1 – Stefanescu (45.), 2:1 – Paun (84.), 3:1 – Karamatić (90., avt.); Sepsi: Niczuly, Dimitrov, Balasa, Mitrea, Ispas (od 65. Dumitrescu), Aganović (od 77. Rodriguez), Paun, Stefanescu, Golofca (od 65. Damascan), Rondon (od 65. Tudorie), Gheorghe (od 59. Matei); Olimpija: Vidovšek, Lasickas, Estrada (od 61. Crnomarković), Karamatić, Sualehe, Elšnik (od 46. Doffo), Pilj, Sešlar, Pedro, Kvesić (od 73. Aldair), Prtajin (od 61. Nukić); rumeni kartoni: Balasa; Kvesić, Sualehe, Pilj, Vidovšek; rdeč karton: Sešlar (66.).

Domača zasedba je nato počasi začela prevzemati nadzor nad dvobojem in v zadnjih sekundah polčasa uspela izenačiti, ko je Marius Stefanescu izkoristil najstrožjo kazen. Slednjo je s prekrškom ob predložku s strani zakrivil David Sualehe, ljubljanski vratar Matevž Vidovšek, ki je blestel v nedavnem dvoboju 1. kola državnega prvenstva proti Muri, pa se je spet izkazal in ustavil strel z bele točke Stefanescuja, a je slednji nato popravil napako in v mrežo pospravil odbitek.

Tekmo si je z rdeče-belim šalom kluba okoli vratu ogledal tudi madžarski premier Viktor Orban, ki je bil deležen glasnih ovacij dobrih 7000 gledalcev. Generalni direktor Sepsija, za katerega pesti večinoma stiskajo Romuni madžarskih korenin, je Madžar Atilla Hadnagy, aktualni pokalni in superpokalni prvaki Romunije pa letos šele drugič nastopajo v evropskih kvalifikacijah. Olimpiji je pripadla čast, da je s Sepsijem kot prva odigrala tekmo pod dežnikom Uefe na oktobra odprtem štadionu Sepsi Arena, ki sprejme 8400 gledalcev.

Olimpija je v prvih 15 minutah drugega polčasa »živela nevarno«, v nadaljevanje tekme je gostujoči strateg Albert Riera sicer krenil z zamenjavo: Timija Maxa Elšnika je nadomestil Agustin Doffo. Nevarni napadi domačih so se potem kar vrstili, nato pa je Riera v 61. minuti s trojno menjavo v igro poslal še Đorđeja Crnomarkovića, Mustafo Nukića in Adnana Ziljkića. Toda to napadov rdeče-belih ni zajezilo, domačini so imeli v 67. minuti na voljo celo novo najstrožjo kazen, ki jo je z očitnim prekrškom kot zadnji mož obrambe zakrivil Sešlar in prejel direkten rdeči karton. Toda Vidovšek je zablestel z novo vrhunsko obrambo in ohranil izid 1:1 po strelu Alexandruja Tudoria.

Vidovšek je nato v 76. minuti dvakrat ustavil Vitalija Damascana, ki je po prvem posredovanju slovenskega vratarja osmešil gostujočo obrambo, a spet naletel na odlično postavljenega 22-letnega čuvaja mreže. Domači so vendarle prišli do zaslužene zmage po podaji iz kota, ko sta sama na oddaljenejši vratnici ostala kar dva romunska nogometaša, Vidovšek s soigralci pa je pri škotskem sodniku Donaldu Robertsonu zaman zahteval, da gol razveljavi zaradi domnevne igre z roko strelca Nicolaeja Pauna.

Zaključni udarec je prišel v 93. minuti, ko je komedijo zmešnjav v Olimpijini obrambi z avtogolom kronal Mateo Karamatić.

Povratna tekma bo v četrtek ob 19. uri v Ljubljani.