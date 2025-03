Borussia po preobratu v Franciji v četrtfinalu

Po Barceloni, Bayernu, Interju in PSG se je v četrtfinale nogometne lige prvakov uvrstila še Borussia Dortmund, ki je s skupnim izidom 3:2 izločila Lille. Ob 21. uri bo še Aston Villa gostila Brugge ter branila prednost s 3:1, v četrtfinalu pa je praktično že londonski Arsenal, ki je že v gosteh ugnal PSV Eindhoven s 7:1, tako da je današnji povratni obračun bolj ali manj formalnost.

Tekma v Lillu se je začela povsem po okusu domače zasedbe, saj je ta povedla že v peti minuti po golu Jonathana Davida ter tako prešla v vodstvo tudi v skupnem izidu, potem ko se je prva tekma v Nemčiji končala z 1:1. Nemci so tudi imeli svoje priložnosti v prvem delu, a je ostalo pri vodstvu Francozov.

Je pa Borussia, ki jo v četrtfinali čaka Barcelona, v drugem polčasu zasluženo prišla do preobrata (2:1), hitro prišla do priložnosti, zadela prečko, še pred tem je v 54. minuti z bele pike izide poravnal Emre Can, Maximilian Beier pa je v 65. minuti poskrbel za vodstvo z močnim strelom pod prečko.

Slednjemu je za gol podal Gvinejec Serhou Guirassy, ki je tako pri desetih golih in štirih podajah v tej sezoni lige prvakov. S tem seštevkom golov in asistenc se je izenačil na prvem mestu med afriškimi nogometaši v tem tekmovanju z dosežkom Egipčana Mohameda Salaha iz sezone 2017/18.

V igri za napredovanje je tudi še edini slovenski nogometaš v tem tekmovanju Jan Oblak. Ta se bo z madridskim Atleticom ob 21. uri na mestnem obračunu meril z Realom. Slednji je prvo tekmo na domačem stadionu dobil z 2:1.

V torek je Barcelona s skupnim izidom 4:1 izločila Benfico, Bavarci s 5:0 Bayer Leverkusen, Milančani s 4:1 Feyenoord, Parižani pa po enajstmetrovkah Liverpool. Četrtfinalne tekme bodo 8. in 9. ter 15. in 16. aprila.