Luis Enrique je zatrdil, da je to šele začetek vzpona

Vodilno moštvo najmočnejše nogometne lige na svetu Liverpool je že v osmini finala končal tekmovanje v ligi prvakov. Po kazenskih strelih ga je izločil Paris St-Germain, prvak »kmečke« lige, kot se angleški nogometni navdušenci radi posmehujejo Ligue 1.

Povratna tekma med evropskima velikanoma je bila podobna prvi, a z obrnjenima vlogama. Tokrat je bil premočan Liverpool. »Bili so boljši, toda moje moštvo je na Anfieldu, posebnem štadionu, pokazalo izjemen značaj. Oboji smo si zaslužili napredovanje,« je bil navdušen trener PSG Luis Enrique, ki mu uspeva preobrazba Parižanov brez zvezdnikov najvišjega svetovnega razreda. Ousmane Dembele, ob vratarju Gianluigiju Donnarummi, ki je ubranil dva strela z bele točke, je bil glavni junak. Do te sezone je veljal za povsem izgubljenega fanta, pod Špančevo taktirko je postal ključni mož Parižanov. Na Anfieldu je zabil že 29. gol v sezoni.

Vratar PSG Gianluigi Donnarumma je imel zadnjo besedo na Anfieldu. FOTO: Peter Powell/Reuters

V povprečju je bila pariška zasedba star 25 let, pet igralcev začetne enajsterice je bilo starih 24 let ali manj, dva, ki sta tekmo zaključila, sta najstnika. »To je šele začetek,« je napovedal Enrique, ki je leta 2014 Barcelono vodil do zadnje zmage v ligi prvakov.

Poraženec, Liverpoolov trener Arne Slot, se je pridušal. »Mislim, da je bila to najboljša nogometna tekma, v kateri sem sodeloval. Morda nam je zmanjkalo sreče, 90 minut smo igrali popolno, le gola nismo dosegli,« je povedal Nizozemec, njegov rojak in kapetan rdečih Virgil van Dijk je le še dodal oguljeno krilatico: »To je del nogometa.«